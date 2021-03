Roma-Napoli | gol di Mertens su punizione | Pau Lopez mette malissimo la barriera VIDEO

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #RomaNapoli ?? - ZZiliani : Vale poco dirlo perchè FJGC e giustizia sportiva sono quel che sono. Ma se è vero che #Lazio (caso #tamponi) e… - RafAuriemma : Doppietta di #Mertens su assist di #Politano a completamento di una azione da manuale. Il #Napoli sta dominando sulla #Roma #RomaNapoli - ChristianTolve : RT @supersonico1986: Il Napoli ha preso Milan e Roma dopo due trasferte europee. Il tutto condito da un furto colossale a San Siro. Mai vis… - zazoomblog : Roma Napoli 0-0 LIVE: Dzeko ci prova da fuori Ospina facile - #Napoli #LIVE: #Dzeko #prova #fuori -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Napoli

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 28ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle...... sabato 3 aprile, ore 15 (DAZN) Genoa - Fiorentina , sabato 3 aprile, ore 15 (SKY) Lazio - Spezia , sabato 3 aprile, ore 15 (DAZN)- Crotone , sabato 3 aprile, ore 15 (SKY) Sassuolo -, ...Inizia in salita il big match contro il Napoli per la Roma: inoltre un diffidato giallorosso riceve l’ammonizione e salterà il Sassuolo Comincia male, se non malissimo, la partita della Roma contro il ...La Roma ospita il Napoli in uno scontro decisivo per un posto nella prossima Champions League La Roma di Paulo Fonseca a caccia di un posto nell’Europa che conta. Dopo il passaggio del turno in Europa ...