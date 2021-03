Roma-Napoli, dove vederla. Assalto all’Europa (Di domenica 21 marzo 2021) Scontro diretto per approfittare della caduta della Juventus in casa. Obiettivo quarto posto Roma-Napoli, dove vederla Roma-Napoli, dove vederla Roma-Napoli, dove vederla – Entrambe a cinquanta punti e con la Juventus che è fragorosamente caduta giocando in casa con il Benevento, Roma e Napoli hanno la ghiotta occasaione di puntare con determinazione al quarto posto, sfidando la competizione di Atalanta e Lazio e inseguendo le posizioni più alte della classifica. Lo scontro diretto premierà solo una delle due formazioni, entrambe determinate a vincere e con gli allenatori, Paulo Fonseca e Gennaro Gattuso, continuamente messi in discussione, ... Leggi su ck12 (Di domenica 21 marzo 2021) Scontro diretto per approfittare della caduta della Juventus in casa. Obiettivo quarto posto– Entrambe a cinquanta punti e con la Juventus che è fragorosamente caduta giocando in casa con il Benevento,hanno la ghiotta occasaione di puntare con determinazione al quarto posto, sfidando la competizione di Atalanta e Lazio e inseguendo le posizioni più alte della classifica. Lo scontro diretto premierà solo una delle due formazioni, entrambe determinate a vincere e con gli allenatori, Paulo Fonseca e Gennaro Gattuso, continuamente messi in discussione, ...

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #RomaNapoli ?? - ZZiliani : Vale poco dirlo perchè FJGC e giustizia sportiva sono quel che sono. Ma se è vero che #Lazio (caso #tamponi) e… - lorepregliasco : Tra Fico a Napoli, la concorrenza di Calenda a Roma, il vuoto cosmico di Torino, Sala che aderisce ai Verdi europei… - LeoWolf1992 : RT @ilRomanistaweb: #Dzeko per interrompere il digiuno: sono 4 i gol al Napoli ma ancora nessuno all'Olimpico Edin cerca la prima gioia ca… - mimmodigennaro : RT @diverto_mi: Tutto questo veleno verso i napoletani che viene fuori ogni volta che giochiamo contro il Napoli mi fa rabbia. Per me Roma… -