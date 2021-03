Roma-Napoli 0-2 | doppietta di Mertens | Tabellino e Highlights

(Di domenica 21 marzo 2021) Il belga decide lo scontro diretto che può valere un piazzamento in Europa. Giallorossi stanchi dopo la sfida con lo Shakthar0-2, Cronaca,edscendono in campo nel posticipo delle 28esima giornata per provare a inseguire un piazzamento in Europa. La sconfitta della Juventus in casa con il Benevento e il successo dell’Atalanta a Verona son un ulteriore motivazione per giallorossi e azzurri, che sono ora chiamati ad avere la meglio nello scontro diretto e conquistare tre punti preziosissimi in ottica classifica. I due allenatori, ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #RomaNapoli ?? - ZZiliani : Vale poco dirlo perchè FJGC e giustizia sportiva sono quel che sono. Ma se è vero che #Lazio (caso #tamponi) e… - RafAuriemma : Doppietta di #Mertens su assist di #Politano a completamento di una azione da manuale. Il #Napoli sta dominando sulla #Roma #RomaNapoli - appresto99 : @stefanoroma27 Analisi perfetta sia per napoli che roma.... - tinivicamyloves : RT @coldblackarrow: e la Roma si aggiunge alla Juventus e al Milan per la figura di merda clamorosa di perdere contro il Napoli peggiore de… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Napoli

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 28ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle...Ilrealizza il secondo gol con tre passaggi. 29' - Incertezza difensiva della: Koulibaly in area, viene anticipato da Cristante proprio al momento del tiro 27' -in vantaggio: ...Roma-Napoli: Tabellino e Highlights – Roma e Napoli scendono in campo nel posticipo delle 28esima giornata per provare a inseguire un piazzamento in Europa. La sconfitta della Juventus in casa con il ...Dopo quella al Tardini di settimana scorsa, arriva la seconda sconfitta consecutiva in campionato per la Roma di Fonseca. I giallorossi cadono in casa contro il Napoli, in uno scontro diretto molto ...