Roma | Mancini | «Spareggio Champions | dobbiamo battere il Napoli»

Gianluca, difensore della, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale giallorosso prima del match contro il Napoli: le sue ...- Napoli chiude la domenica di Serie A. Questi i 22 in campo:(3 - 4 - 2 - 1): Pau Lopez;, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Lo. Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; Dzeko. All. Fonseca NAPOLI (4 - 2 - 3 - 1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, ...Il difensore centrale: "L'abbiamo preparata bene. Tutte le partite da qui alla fine sono importanti. Domenica non abbiamo fatto una bella partita" ...Il difensore giallorosso: “Sappiamo che è una partita importante, le motivazioni ci sono e cercheremo di dare il massimo come sempre” Nel prepartita di Roma-Napoli, sfida valida per il ventottesimo tu ...