Roma, la compagna dell’assessore M5s Lemmetti assunta in Campidoglio. Protestano le opposizioni, Raggi chiede il passo indietro (Di domenica 21 marzo 2021) opposizioni scatenate e sindaca furiosa. Deflagra in Campidoglio il caso di Silvia Di Manno, 45 anni, compagna dell’assessore al Bilancio, Gianni Lemmetti, assunta nello staff di un altro esponente della giunta capitolina, il titolare della delega all’Urbanistica, Luca Montuori. Un contratto, come rivelato da Repubblica e Il Tempo, da 23mila euro l’anno, quando però mancano pochi mesi alle elezioni. Virginia Raggi ora chiede un passo indietro per Di Manno, dopo le polemiche sollevate da Pd e Fratelli d’Italia. O, in caso contrario, una delibera di revoca. A quanto fatto trapelare dall’entourage della prima cittadina attraverso le agenzie di stampa, la sindaca non aveva partecipato alla votazione di giunta con la quale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021)scatenate e sindaca furiosa. Deflagra inil caso di Silvia Di Manno, 45 anni,al Bilancio, Gianninello staff di un altro esponente della giunta capitolina, il titolare della delega all’Urbanistica, Luca Montuori. Un contratto, come rivelato da Repubblica e Il Tempo, da 23mila euro l’anno, quando però mancano pochi mesi alle elezioni. Virginiaoraunper Di Manno, dopo le polemiche sollevate da Pd e Fratelli d’Italia. O, in caso contrario, una delibera di revoca. A quanto fatto trapelare dall’entourage della prima cittadina attraverso le agenzie di stampa, la sindaca non aveva partecipato alla votazione di giunta con la quale ...

