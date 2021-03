Roma, Fonseca: «Manca la mentalità contro le big. Non siamo esistiti» (Di lunedì 22 marzo 2021) Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Napoli: le dichiarazioni dell’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Napoli. Le dichiarazioni dell’allenatore della Roma. PRESTAZIONE – «Non abbiamo la mentalità per lottare contro le big. Ho visto una squadra senza coraggio nel primo coraggio, non siamo esistiti. La responsabilità è di tutti, non possiamo avere paura di perdere. Nel secondo tempo, invece, abbiamo visto una squadra totalmente diversa. Questo dimostra che abbiamo delle capacità, ma perché non metterle in pratica già dall’inizio? È tutta una questione di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Pauloha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match persoil Napoli: le dichiarazioni dell’allenatore dellaPauloha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match persoil Napoli. Le dichiarazioni dell’allenatore della. PRESTAZIONE – «Non abbiamo laper lottarele big. Ho visto una squadra senza coraggio nel primo coraggio, non. La responsabilità è di tutti, non posavere paura di perdere. Nel secondo tempo, invece, abbiamo visto una squadra totalmente diversa. Questo dimostra che abbiamo delle capacità, ma perché non metterle in pratica già dall’inizio? È tutta una questione di ...

