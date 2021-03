(Di domenica 21 marzo 2021) . È l'ultima di quelle programmate, mentre è la prima in zona rossa per la ...

Advertising

seccomood : Roma oggi: 1. zona rossa 2. blocco del traffico Il genio: 3. raccolta straordiaria rifiuti ingombranti - lozerovirgola65 : C'è ancora il coprifuoco. La zona rossa e in vigore e oggi pure blocco del traffico a Roma. A quando una retata di… - CorriereCitta : Roma, ultima domenica ecologica: blocco delle auto in zona rossa, i controlli #domenicaecologica #zonarossa - Roma_H_24 : Domenica ecologica, terminata la prima fascia: nuovo blocco alle 16:30 - - Roma_H_24 : Domenica ecologica, terminata la prima fascia: nuovo blocco alle 16:30 - -

Ultime Notizie dalla rete : Roma blocco

del traffico: stop alla circolazione delle auto per la domenica ecologia: orari, mappa, chi può circolare . È l'ultima di quelle programmate, mentre è la prima in zona rossa per la ......per tutti i veicoli privati a motore all'interno della cosiddetta fascia verde ildel ...in direzione della Tuscolana disagi contenuti raccomandiamo Naturalmente le dovute attenzioni sulla- ...Roma, blocco del traffico: stop alla circolazione delle auto per la domenica ecologia: orari, mappa, chi può circolare. È l'ultima di quelle programmate, mentre è la prima ...Ultima domenica ecologica a Roma con il blocco delle auto nella ZTL “Fascia Verde”. Stop al traffico dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30, coinvolti anche i veicoli forniti di permesso di ac ...