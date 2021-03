Roberto Speranza | “Con la campagna vaccinale Italia va verso svolta”

(Di domenica 21 marzo 2021) Il Ministrospiega che con l’attualein corso, presto l’potrà vedere la, ma, precisa: “Il sistema a colori delle Regioni verrà mantenuto anche dopo il 6 aprile”. “Credo sia la scelta più efficace a rendere le misure proporzionali alla differente situazione epidemiologica dei territori. Sarà confermata”, riporta il quotidiano L’Adige. Poi spiega che: “Con il decreto Sostegni mettiamo in campo oltre 150 mila tra medici di famiglia, odontoiatri, pediatri, specializzandi e specialisti ambulatoriali. In più avremo 19 mila farmacie dove ci si potrà vaccinare e fino a 270 mila infermieri da coinvolgere nellache, appena avremo più dosi, potrà accelerare l’uscita dall’emergenza”. Quanto agli effetti che ha ...

Poi la decisione del ministro della Salute,, di riportare la Sardegna in zona arancione ha cambiato le carte in tavola e così oggi tanti sardi cercheranno di chiudere il periodo di '...Lo ha detto alla Stampa il ministro della Salute,. "Non ha senso scegliere il vaccino, tutti sicuri ed efficaci - sottolinea - e ci si aspetta che Ema sia rapida nel decidere sullo ...ROMA (ITALPRESS) – Dopo tre settimane in cui era ritornata quasi alla normalità ante Covid, la Sardegna domani esce dalla zona bianca e torna in area arancione. E’ questa la principale novità della ma ...Cosa succederà dopo? Ad anticipare le prossime mosse è il ministro della Salute, Roberto Speranza. Sistema dei colori delle regioni, cosa cambia dopo il 6 aprile Il ministro Speranza ...