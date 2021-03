Roberto Saviano operato: come sta lo scrittore (Di domenica 21 marzo 2021) ospite fisso di Che tempo che fa Roberto Saviano è stato operato. A renderlo noto è stato lo stesso scrittore, ospite fisso di Che tempo che fa di Fabio Fazio (anche lui sottopostosi a un intervento qualche settimana fa), che su Instagram ha scritto: “Grazie a tutti per i tanti messaggi ricevuti, per la vostra vicinanza e il vostro affetto, cose che ho imparato a non dare mai per scontate. Intervento fatto!”. Parole postate con una sua foto in bianco e nero dal letto d’ospedale dove si trova a causa di un intervento chirurgico cui si è dovuto sottoporre. Tantissimi i messaggi di affetto ricevuti dall’autore di Gomorra. Ma cosa aveva Roberto Saviano? Perché si è operato? Il suo problema, reso pubblico qualche giorno fa, erano delle coliche renali. “Si sono abbattute ... Leggi su tpi (Di domenica 21 marzo 2021) ospite fisso di Che tempo che faè stato. A renderlo noto è stato lo stesso, ospite fisso di Che tempo che fa di Fabio Fazio (anche lui sottopostosi a un intervento qualche settimana fa), che su Instagram ha scritto: “Grazie a tutti per i tanti messaggi ricevuti, per la vostra vicinanza e il vostro affetto, cose che ho imparato a non dare mai per scontate. Intervento fatto!”. Parole postate con una sua foto in bianco e nero dal letto d’ospedale dove si trova a causa di un intervento chirurgico cui si è dovuto sottoporre. Tantissimi i messaggi di affetto ricevuti dall’autore di Gomorra. Ma cosa aveva? Perché si è? Il suo problema, reso pubblico qualche giorno fa, erano delle coliche renali. “Si sono abbattute ...

