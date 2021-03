Rihanna ha una nuova villa da 13 milioni di dollari: le foto (Di domenica 21 marzo 2021) La nuova villa di Rihanna Cambiamenti in vista per Rihanna. La celebre pop star ha infatti appena acquistato una nuova villa a Los Angeles, come Paris Hilton, nel quartiere di Beverly Hills. Si tratta di una casa di ben 708 metri quadri, immersi in un terreno di duemila metri quadri, il cui costo è di L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 21 marzo 2021) LadiCambiamenti in vista per. La celebre pop star ha infatti appena acquistato unaa Los Angeles, come Paris Hilton, nel quartiere di Beverly Hills. Si tratta di una casa di ben 708 metri quadri, immersi in un terreno di duemila metri quadri, il cui costo è di L'articolo proviene da Novella 2000.

Rihanna ha una nuova villa da 13 milioni di dollari: le foto Ecco le foto della nuova bellissima villa che Rihanna ha acquistato a Los Angeles: la casa un costo di ben 13 milioni di dollari.

