Ricordate Giovanni Muciaccia | protagonista dei pomeriggi dei vostri figli con Art Attack | ecco che fine ha fatto

(Di domenica 21 marzo 2021)indiscusso di programmi per bambini e ragazzi,ha scritto pagine interessanti della televisione. Cheha(Instagram)Programmi di intrattenimento per bambini, al giorno d’oggi è davvero molto difficile costruirli. Nell’era della tecnologia, anche i più piccoli sono ormai sempre attaccanti agli schermi degli smartphone, o anche ai videogame, ditralasciando tanti momenti di spensieratezza che le generazioni precedenti hanno vissuto in maniera più convinta. Anche la televisione è cambiata, e diversi programmi che hanno scritto pagine di storia soprattutto nell’intrattenimento per bambini, ad oggi non esistono più. Alcuni sono diventati davvero iconici, con mamma Rai che ...

Advertising

giovanni_bread : RT @__Micky__: Ma vi ricordate che esisteva gente che diceva che Giordana sarebbe sparita mentre tish diventava una star internazionale. Og… - Cami71Michele : @AnesteTista Ricordate Attentato a Giovanni Paolo II? la notizia fu data subito in tv. 2 minuti. 'Attentato al Papa… - cyphvrkiIIer : vi ricordate che ho detto di stare bene? scherzavo sto Malissimo sono appena stata lasciata da giovanni il mio fida… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricordate Giovanni

kronic

...nel foyer del teatro con la lettura dei nomi scanditi a uno a uno dal sindaco Leoluca ... da Rita Atria aOrcel - mentre in un migliaio di scuole siciliane - su invito di don Luigi ...... Antonino Montinaro , il caposcorta diFalcone. Da questo episodio la giornata del 21 ...storia ho realizzato di come siano importanti le nostre vite e di come è giusto che venganoin ...Il 21 Marzo è la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, riconosciuta dalla legge n. 20 dell’8 marzo 2017. Per la XXVI giornata, domenica 21 Marzo, con in ...Sulle note della canzone di Jovanotti, Gianni Morandi posta le immagini dall'ospedale: “Decimo giorno, i primi passi”, scrive sui social a corredo delle immagini.