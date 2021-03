Resident Evil | Welcome to Raccoon City | svelato il nome del prossimo film cinematografico

(Di domenica 21 marzo 2021) Durante un'intervista con il regista Johannes Roberts, futuro director del rebootdi, è stato finalmente annunciato ilufficiale della pellicola: il nuovo adattamento si chiameràto. Dopo una lunga serie didiretti da Paul W.S. Anderson, con protagonista Mila Jovovich, Capcom ha deciso di cambiare le carte in tavola e affidare ad un altro regista la direzione di un reboot, questa volta più fedele al materiale originale.toriadatterà sul grande schermo i primi due titoli della serie e includerà personaggi iconici come Chris e ...

Durante lo show giapponese Play! Play! Play! , i conduttori hanno giocato in diretta a Resident Evil Village , esplorando nuovamente la demo Maiden che i giocatori di tutto il mondo hanno avuto modo di divorare da parecchio tempo ormai. Tuttavia, in aggiunta alla demo già nota, i ... Torna a concretizzarsi il reboot di Resident Evil, franchise di successo basato sull'omonimo videogioco. Un progetto del quale, dopo alcuni annunci arrivati negli scorsi anni, si erano un po' perse le tracce.