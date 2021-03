Resident Evil Village, tante novità dallo show giapponese Play! Play! Play! (Di domenica 21 marzo 2021) Durante lo show giapponese Play! Play! Play!, i conduttori hanno giocato in diretta a Resident Evil Village, esplorando nuovamente la demo Maiden che i giocatori di tutto il mondo hanno avuto modo di divorare da parecchio tempo ormai. Tuttavia, in aggiunta alla demo già nota, i presentatori hanno avuto modo di chiacchierare con gli sviluppatori e l'intervista ha portato alla luce alcune informazioni e piccole curiosità degne di essere condivise. Innanzitutto, si è tornati a parlare di Lady Dimitrescu, la titanica villain che risiede nel castello, teatro della demo Maiden. Gli sviluppatori hanno adottato questo particolare design, in quanto emanava un ... Leggi su eurogamer (Di domenica 21 marzo 2021) Durante lo, i conduttori hanno giocato in diretta a, esplorando nuovamente la demo Maiden che i giocatori di tutto il mondo hanno avuto modo di divorare da parecchio tempo ormai. Tuttavia, in aggiunta alla demo già nota, i presentatori hanno avuto modo di chiacchierare con gli sviluppatori e l'intervista ha portato alla luce alcune informazioni e piccole curiosità degne di essere condivise. Innanzitutto, si è tornati a parlare di Lady Dimitrescu, la titanica villain che risiede nel castello, teatro della demo Maiden. Gli sviluppatori hanno adottato questo particolare design, in quanto emanava un ...

