Resident Evil Village si svela in tante novità dallo show PlayStation Play! Play! Play!

(Di domenica 21 marzo 2021) Durante logiapponese, i conduttori hanno giocato in diretta a, esplorando nuovamente la demo Maiden che i giocatori di tutto il mondo hanno avuto modo di divorare da parecchio tempo ormai. Tuttavia, in aggiunta alla demo già nota, i presentatori hanno avuto modo di chiacchierare con gli sviluppatori e l'intervista ha portato alla luce alcune informazioni e piccole curiosità degne di essere condivise. Innanzitutto, si è tornati a parlare di Lady Dimitrescu, la titanica villain che risiede nel castello, teatro della demo Maiden. Gli sviluppatori hanno adottato questo particolare design, in quanto emanava un senso di dominio ...

Advertising

Astralus : Resident Evil: rivelato il titolo ufficiale del reboot - cineblogit : Resident Evil: rivelato il titolo ufficiale del reboot - Ash71Pietro : Resident Evil: rivelato il titolo ufficiale del reboot - Il_Paradroide : RT @IGNitalia: Johannes Roberts, regista del prossimo film di #ResidentEvil ha parlato dell'atmosfera horror dell'adattamento, assicurando… - misteruplay2016 : Resident Evil: Welcome to Raccoon City, svelato il nome del prossimo film cinematografico -

Ultime Notizie dalla rete : Resident Evil

Durante un'intervista con il regista Johannes Roberts , futuro director del reboot cinematografico di, è stato finalmente annunciato il nome ufficiale della pellicola: il nuovo adattamento si chiamerà: Welcome to Raccoon City . Dopo una lunga serie di film diretti da Paul ...Durante lo show giapponese Play! Play! Play! , i conduttori hanno giocato in diretta aVillage , esplorando nuovamente la demo Maiden che i giocatori di tutto il mondo hanno avuto modo di divorare da parecchio tempo ormai. Tuttavia, in aggiunta alla demo già nota, i ...Il reboot di Resident Evil diretto da Johannes Roberts arriverà nei cinema con il titolo ufficiale di "Welcome to Raccoon City".Resident Evil: Welcome to Raccoon City è il nome ufficiale del reboot cinematografico di Resident Evil, dal regista Johannes Roberts.