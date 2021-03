Renzi gioisce per l’arrivo della primavera con Draghi e già rimpiangiamo le foglie d’autunno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 marzo 2021) di Serena Verrecchia Botticelli lo citerebbe per danni, ma d’altronde il copyright non poteva che pescarlo lì: nel Rinascimento, quel lembo di mantello con il quale Matteocinge tutte le cose che gli sembrano belle, geniali, creative. Tipo il costo del lavoro sotto il regime di bin Salman. Ma che cos’è ladi? È “la nuova stagione aperta condi”. Accompagnato, per l’occasione, da uno stormo di rondini. “Non ci credeva nessuno. Ricordate i giornali di allora (come dimenticarli, davano in omaggio le figurine dei parlamentari di Italia Viva), dicevano ‘IV è finita, ci sarà un Conte ter’. Nel giro di due mesi abbiamo visto che l’Italia è tornata ad essere quello che deve essere: una grande potenza mondiale”. Sembra ieri infatti che ci agganciavamo alla linea rossa tra ...