Regioni, da domani cambiano ancora i colori: la nuova mappa dell'Italia (Di domenica 21 marzo 2021) Sardegna e Molise passano in arancione dal 22 marzo . Lo prevede l'ordinanza che il ministro della Salute Roberto Speranza che entra in vigore domani, lunedì. La Sardegna era in zona bianca e quindi ' ... Leggi su leggo (Di domenica 21 marzo 2021) Sardegna e Molise passano in arancione dal 22 marzo . Lo prevede l'ordinanza che il ministroa Salute Roberto Speranza che entra in vigore, lunedì. La Sardegna era in zona bianca e quindi ' ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In arrivo 344mila dosi del vaccino Moderna tra oggi e domani in Italia nell'hub militare di Pratica di Mare. Le fia… - DPCgov : Ancora venti forti, temporali e nevicate al sud. Leggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse del #20marzo ??… - DPCgov : ????Venti di burrasca su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise e mareggiate sulle coste esposte domani, lunedì… - GFucci58 : RT @rtl1025: ?? #Germania: Non solo la proroga del #lockdown fino al 18 aprile: la nuova bozza, in vista del vertice di domani fra Stato e R… - SPalermo91 : RT @rtl1025: ?? #Germania: Non solo la proroga del #lockdown fino al 18 aprile: la nuova bozza, in vista del vertice di domani fra Stato e R… -