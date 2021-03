Reggina-Chievo Verona | le formazioni ufficiali

(Di domenica 21 marzo 2021) Queste ledi, alle ore 15 in campo per la 30a giornata di serie B:(4-3-3): Nicolas; Lakicevic, Cionek, Dalle Mura, Di Chiara; Bianchi, Crisetig, Crimi; Rivas, Montalto, Edera. All.: Marco Baroni(4-2-3-1): Semper; Bertagnoli, Leverbe, Gigliotti, Renzetti; Palmiero, Obi; Canotto, Ciciretti, Garritano; Djordjevic. All.: Alfredo Aglietti Foto: logo Lega B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

... fissiamo ora la nostra attenzione sulle mosse di Mister Aglietti, che col suo sarà impegnato oggi in una durissima sfida contro la, dove ai clivensi sarà chiesto un vero riscatto. Per ... In Serie B si disputano oggi le ultime due partite della 30esima giornata. Si parte alle 15 con Reggina-Chievo, match fra la 14esima l'ottava squadra della classifica. Per i calabresi, si tratta di un ... Risultati Serie B, classifica: diretta gol live score delle partite che si giocano domenica 21 marzo, posticipi della 30^ giornata del campionato cadetto.