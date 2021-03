Record vaccinazioni nel Regno Unito | merito anche di Brexit? Lo spauracchio che agita l’Unione Europea

Leggi su open.online

(Di domenica 21 marzo 2021) Quando una singola questione definisce le relazioni di un Paese come laha definito le relazioni delcon, è inevitabile che per un lungo periodo non si riesca a guardare oltre. Se poi succede che questo Paese si trova nella posizione di esibire un vantaggio soverchiante come per il caso della vaccinazione dal Covid-19, è facile collegare tutto a quel «portare a termine la». Per gli Stati membri dell’Ue, usciti daldeal con la soddisfazione di aver tenuto testa a ogni punto delle richieste più fastidiose e sconvenienti del partner d’oltre Manica, i risultati britannici sono insopportabili. Allo stesso modo, per gli inglesi è difficile non guardare la sospensione del vaccino AstraZeneca e le minacce di blocco delle ...