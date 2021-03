Quindici anni di Twitter: ecco come cambierà il social che ha raccontato il mondo (Di domenica 21 marzo 2021) Il social nato il 21 marzo del 2006 si appresta a cambiar pelle Il social nato il 21 marzo del 2006 si appresta a cambiar pelle: tweet esclusivi a pagamento e l'audio le prossime novità Leggi su it.mashable (Di domenica 21 marzo 2021) Ilnato il 21 marzo del 2006 si appresta a cambiar pelle Ilnato il 21 marzo del 2006 si appresta a cambiar pelle: tweet esclusivi a pagamento e l'audio le prossime novità

Advertising

Internazionale : Omar Alshogre aveva quindici anni quando in Siria scoppiarono le rivolte. Per tre anni è stato in carcere e tortura… - tiziana_tz_ : RT @Fede_ProudOfLou: Non Harry che tre anni fa, ad Oslo: ''Scusate, dove diavolo credete di andare? Ho ancora quindici minuti. Tornate a se… - FilomenaGallo55 : RT @aledavenia: Quando una mia alunna di quindici anni mi ha chiesto dopo una lezione su un sonetto di Dante: “Prof ma esistono poeti vivi?… - FrancescoGlione : @nicolanegro Ci sta pensare cosi a quindici anni dai. Juve e Napoli che spostano la partita perchè fa più comodo gi… - 1000_best : RT @aledavenia: Quando una mia alunna di quindici anni mi ha chiesto dopo una lezione su un sonetto di Dante: “Prof ma esistono poeti vivi?… -