Quasi 2,5 milioni di persone vaccinate in Italia. Sardegna e Liguria in coda per somministrazioni (Di domenica 21 marzo 2021) Non si fermano le somministrazioni dei vaccini anti-Covid che oggi, 21 marzo 2021, hanno raggiunto quota 7.808.120. Il numero di persone completamente vaccinate, e che hanno quindi ricevuto entrambe le dosi, è pari a 2.483.191. Stando a quanto riportato sul portale del ministero della Salute, che tiene traccia dell’andamento della campagna, sono 4.717.528 le donne che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, mentre gli uomini sono 3.090.592. Per la prossima settimana non sono previste grandi accelerazioni sul fronte delle somministrazioni a causa del numero ridotto di dosi a disposizione. Insomma, malgrado l’aumento delle strutture e dei medici pronti a inoculare le dosi, non si supereranno le 200mila dosi giornaliere. Tuttavia nella settimana dal 22 al 29 marzo è previsto l’arrivo di 333mila dosi di Moderna e ... Leggi su open.online (Di domenica 21 marzo 2021) Non si fermano ledei vaccini anti-Covid che oggi, 21 marzo 2021, hanno raggiunto quota 7.808.120. Il numero dicompletamente, e che hanno quindi ricevuto entrambe le dosi, è pari a 2.483.191. Stando a quanto riportato sul portale del ministero della Salute, che tiene traccia dell’andamento della campagna, sono 4.717.528 le donne che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, mentre gli uomini sono 3.090.592. Per la prossima settimana non sono previste grandi accelerazioni sul fronte dellea causa del numero ridotto di dosi a disposizione. Insomma, malgrado l’aumento delle strutture e dei medici pronti a inoculare le dosi, non si supereranno le 200mila dosi giornaliere. Tuttavia nella settimana dal 22 al 29 marzo è previsto l’arrivo di 333mila dosi di Moderna e ...

