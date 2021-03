“Quando si è svegliato ero felicissima”, il toccante racconto della Ruta e il fratello sull’incidente di lui: “miracolato” (Di domenica 21 marzo 2021) A ‘Domenica Live’, Maria Teresa Ruta è stata intervistata per la prima volta assieme al fratello Stefano, che ha confessato i dettagli del drammatico incidente “Il terzo giorno che provavano a svegliarlo, sono uscita in corridoio. C’erano tante mamme, tante mogli e tanti papà. Dopo un paio d’ore sono usciti e hanno detto che si è svegliato. Io mi sono sentita male per le altre persone che erano in corridoio con me, però ero felicissima”: lo descrive così quel momento toccante Maria Teresa Ruta, che nella puntata di oggi di ‘Domenica Live’ ha raccontato assieme al fratello insieme il drammatico incidente di cui fu protagonista. Quell’incidente in bici che lo condusse in coma Stefano Ruta oggi ha 51 anni e lavora in banca. Fervente ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 21 marzo 2021) A ‘Domenica Live’, Maria Teresaè stata intervistata per la prima volta assieme alStefano, che ha confessato i dettagli del drammatico incidente “Il terzo giorno che provavano a svegliarlo, sono uscita in corridoio. C’erano tante mamme, tante mogli e tanti papà. Dopo un paio d’ore sono usciti e hanno detto che si è. Io mi sono sentita male per le altre persone che erano in corridoio con me, però ero”: lo descrive così quel momentoMaria Teresa, che nella puntata di oggi di ‘Domenica Live’ ha raccontato assieme alinsieme il drammatico incidente di cui fu protagonista. Quell’incidente in bici che lo condusse in coma Stefanooggi ha 51 anni e lavora in banca. Fervente ...

