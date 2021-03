Quali sono gli effetti del Coronavirus sui giovanissimi sul piano psicologico (Di domenica 21 marzo 2021) Dall’ospedale Meyer arriva una notizia preoccupante. Sempre più giovani soffrono di problemi psicologici o disturbi alimentari. Covid, il Meyer sui giovani: “In 10 hanno pensato al suicidio” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 21 marzo 2021) Dall’ospedale Meyer arriva una notizia preoccupante. Sempre più giovani soffrono di problemi psicologici o disturbi alimentari. Covid, il Meyer sui giovani: “In 10 hanno pensato al suicidio” su Notizie.it.

Advertising

matteorenzi : Vi propongo di fare da domani fino al 21 giugno la '#Primavera delle Idee': quali sono le nostre proposte, come ci… - _Carabinieri_ : Roma: #Carabinieri dei Comandi Tutela #Lavoro e Provinciale capitolino eseguono verifiche su 182 cittadini sottopos… - ispionline : I porti italiani vantano una posizione strategica ma non sono competitivi su molti aspetti, dai costi di trasporto… - UnavoltailMV5S : @bignottipaolo1 Quali dita???, sono pronta per la stesura di un dossier serio. - fabbri333 : RT @Domenico_p6: Ogni giorno sono tentato di rispondere ai soliti attacchi dei veri sinistri ™ a #Renzi e #ItaliaViva. Poi mi rendo conto c… -