Puglia | maltempo | allerta per vento fino a burrasca Protezione civile | previsioni meteo

(Di domenica 21 marzo 2021) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalla prossima mezzanotte per 24 ore. Si fa riferimento a “venti: forti settentrionali, con raffiche di. Possibili fenomeni dovuti al deflusso della diga di Occhito sul fiume Fortore.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloper proviene da Noi Notizie..

Advertising

DPCgov : ????Venti di burrasca in arrivo anche su Sardegna e Sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte. Leggi l'avviso me… - NoiNotizie : #Puglia #meteo, #maltempo: allerta per vento fino a burrasca - MonchiSon1975 : RT @TgrRaiPuglia: La primavera comincia con la neve - TGR Puglia - TgrRaiPuglia : La primavera comincia con la neve - TGR Puglia - MeteOnePB : ???? #maltempo intenso al sud con piogge e #neve sui rilievi. clima #freddo prettamente invernale #meteo #puglia… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia maltempo

Noi Notizie

... lunedì 22 marzo, allerta gialla meteo - idro su settori limitati di Basilicata, Calabria,e ... insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di. Le informazioni sui ...... lunedì 22 marzo, allerta gialla meteo - idro su settori limitati di Basilicata, Calabria,e ... insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di. Le informazioni sui ...Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per 24 ore. Si fa riferimento a “venti: forti settentrionali, con raffiche di burrasca.Altre nevicate nella notte fino a bassa quota al Sud. Freddo pungente al Nord. NEVE IN COLLINA AL SUD - La circolazione depressionaria attiva sulle regioni del Sud Italia, alimentata da continui appor ...