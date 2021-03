Protesta Londra ed Europa: in migliaia per strada (Di domenica 21 marzo 2021) Protesta a Londra ieri contro il lockdown, come in tante altre città europee. Un corteo è partito da Hyde Park e si è concluso a Westminster dove la polizia ha disperso i partecipanti. In migliaia, molti senza mascherine e formando assembramenti hanno manifestato contro il lockdown che vede Londra chiusa da gennaio. Protesta a Londra: Leggi su periodicodaily (Di domenica 21 marzo 2021)ieri contro il lockdown, come in tante altre città europee. Un corteo è partito da Hyde Park e si è concluso a Westminster dove la polizia ha disperso i partecipanti. In, molti senza mascherine e formando assembramenti hanno manifestato contro il lockdown che vedechiusa da gennaio.

Advertising

MediasetTgcom24 : Londra, protesta anti-lockdown: centinaia in strada senza mascherina, diversi fermi #Coronavirus… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Londra, protesta anti-lockdown: centinaia in strada senza mascherina, diversi fermi #Coronavirus - cicciagatta : RT @MediasetTgcom24: Londra, protesta anti-lockdown: centinaia in strada senza mascherina, diversi fermi #Coronavirus - Lostenografo1 : RT @MediasetTgcom24: Londra, protesta anti-lockdown: centinaia in strada senza mascherina, diversi fermi #Coronavirus - Elisa34012803 : RT @MediasetTgcom24: Londra, protesta anti-lockdown: centinaia in strada senza mascherina, diversi fermi #Coronavirus -