Programmi TV di stasera, domenica 21 marzo 2021. Nancy Pelosi da Fazio, Arcuri parla di Aresgate da Giletti (Di domenica 21 marzo 2021) Manuela Arcuri Rai1, ore 21.15: Il Giudice Meschino Fiction di Carlo Carlei del 2014, con Luca Zingaretti, Luisa Ranieri, Andrea Tidona. Prodotto in Italia. Durata: 200 minuti. Trama: La storia di Alberto Lenzi, Pubblico Ministero di Reggio Calabria cinico, indolente e disilluso che, sconvolto dall'uccisione in un agguato di un amico e collega, ritrova la forza interiore per lottare al servizio della giustizia e della verità. Sceneggiato da Gianfranco De Cataldo, tratto dall'omonimo romanzo di Mimmo Gangemi. Rai2, ore 21.20: 9-1-1 – 1^ Tv 3×15: "La storia di Eddy": L'impegno di Eddie per cercare di salvare un ragazzo, caduto in un pozzo, finisce per diventare una missione per salvare se stesso dal suo passato. 3×16: "Bugie": Il team risponde ad una chiamata per un toro rimasto intrappolato in un veicolo. Owen e Billy giocano a golf durante una tempesta e Billy ...

