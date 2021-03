Problema agli scambi e treno “sviato”: circolazione sospesa sulla Milano-Bergamo (Di domenica 21 marzo 2021) Sarebbe dovuto arrivare a Bergamo alle 16.53 ma, a causa di un Problema agli scambi, il treno regionale 2233 partito alle 16.05 da Milano Centrale si è fermato tra le stazioni di Melzo e Treviglio, prima di essere soppresso. Un imprevisto che ha creato una forte criticità sulla direttrice Milano-Bergamo via Pioltello, con la circolazione che è stata sospesa e tutti i treni successivi cancellati. Si fermano a Treviglio, invece, i convogli provenienti da Brescia. Per far fronte al disagio trenord ha annunciato di aver attivato un servizio di bus sostitutivo, il primo dei quali previsto per le 17.30 a Treviglio: dovrebbero Leggi su bergamonews (Di domenica 21 marzo 2021) Sarebbe dovuto arrivare aalle 16.53 ma, a causa di un, ilregionale 2233 partito alle 16.05 daCentrale si è fermato tra le stazioni di Melzo e Treviglio, prima di essere soppresso. Un imprevisto che ha creato una forte criticitàdirettricevia Pioltello, con lache è statae tutti i treni successivi cancellati. Si fermano a Treviglio, invece, i convogli provenienti da Brescia. Per far fronte al disagiord ha annunciato di aver attivato un servizio di bus sostitutivo, il primo dei quali previsto per le 17.30 a Treviglio: dovrebbero

