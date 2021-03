Principe Harry: "Perdere mia madre ha lasciato un enorme buco dentro di me. Poi è stato riempito di amore" (Di domenica 21 marzo 2021) La perdita di mia mamma ha lasciato “un enorme buco dentro di me”, ma alla fine è stato riempito di “amore e sostegno”. Empatia e dolore, ma anche un orizzonte di speranza. E’ quello che il Principe Harry ha voluto scrivere nella prefazione di un libro destinato agli orfani degli operatori sanitari morti a causa della pandemia di coronavirus, condividendo la sua esperienza, quando nell’agosto del 1997, ad appena 12 anni, perse la mamma, la Principessa Diana, nel tragico quanto ormai noto incidente d’auto sotto il ponte dell’Alma a Parigi.Il libro ‘Hospital By the Hill’, scritto da Chris Connaughton e illustrato da Fay Troote, racconta la storia di un giovane la cui madre è morta mentre lavorava in ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 21 marzo 2021) La perdita di mia mamma ha“undi me”, ma alla fine èdi “e sostegno”. Empatia e dolore, ma anche un orizzonte di speranza. E’ quello che ilha voluto scrivere nella prefazione di un libro destinato agli orfani degli operatori sanitari morti a causa della pandemia di coronavirus, condividendo la sua esperienza, quando nell’agosto del 1997, ad appena 12 anni, perse la mamma, lassa Diana, nel tragico quanto ormai noto incidente d’auto sotto il ponte dell’Alma a Parigi.Il libro ‘Hospital By the Hill’, scritto da Chris Connaughton e illustrato da Fay Troote, racconta la storia di un giovane la cuiè morta mentre lavorava in ...

