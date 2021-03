Primavera Fiorentina, Aquilani sorride: 4 - 2 in casa del Bologna (Di domenica 21 marzo 2021) Bologna - Lo scontro Zauri - Aquilani a Casteldebole ha visto le emozioni susseguirsi rapidamente non solo sul campo ma pure nel punteggio: Bologna - Fiorentina termina 2 - 4. I fiorentini si ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 21 marzo 2021)- Lo scontro Zauri -a Casteldebole ha visto le emozioni susseguirsi rapidamente non solo sul campo ma pure nel punteggio:termina 2 - 4. I fiorentini si ...

ilnapolionline : PRIMAVERA - Bologna-Fiorentina 2-4, vittoria di forza per i viola di Aquilani - - BfcOfficialPage : ?? | PRIMAVERA La cronaca della sconfitta contro la Fiorentina ?? - GiacomoKieg : Male male... #Bologna - #Fiorentina 2-4: gol di Munteanu, Corradini, Fiorini e Bianco. In gol per il Bologna Farine… - sportli26181512 : Primavera Fiorentina, Aquilani sorride: 4-2 in casa del Bologna: La squadra viola batte i rossoblù di Zauri e si ri… - bologna_sport : #Primavera, perde il #Bologna a #Casteldebole: trionfo della #Fiorentina per 4 a 2 -

Ultime Notizie dalla rete : Primavera Fiorentina Primavera Fiorentina, Aquilani sorride: 4 - 2 in casa del Bologna BOLOGNA - Lo scontro Zauri - Aquilani a Casteldebole ha visto le emozioni susseguirsi rapidamente non solo sul campo ma pure nel punteggio: Bologna - Fiorentina termina 2 - 4. I fiorentini si allontanano, almeno per questa settimana, dalla zona calda arrivando a quota 20 punti in classifica intanto che il Bologna deve fare più di una riflessione ...

DIRETTA/ Bologna Fiorentina Primavera (risultato 1 - 1) video streaming tv: incrocio! DIRETTA BOLOGNA FIORENTINA PRIMAVERA (1 - 1) FINE PRIMO TEMPO Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Bologna U19 e Fiorentina U19 sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sull'1 a 1.

Diretta/ Bologna Fiorentina Primavera (risultato 1-3) streaming video tv: Fiorini! Il Sussidiario.net La Primavera sconfitta dalla Fiorentina: finisce 2-4 per gli ospiti Dopo una buona partenza, è la Fiorentina che trova il vantaggio al 19': Spalluto colpisce il palo in area e sulla respinta si avventa Munteau che controlla e batte Prisco per l’1-0. Ma i rossoblù sono ...

Diretta/ Bologna Fiorentina Primavera (risultato 1-3) streaming video tv: Fiorini! La diretta tv di Bologna Fiorentina Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, ...

