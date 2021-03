Post Fiorentina-Milan, le parole di Pioli (Di domenica 21 marzo 2021) Stefano Pioli esulta dopo l’importantissima vittoria di Firenze contro un’ostica Fiorentina. Calhanoglu ha deciso l’incontro con una giocata delle sue e ha rilanciato i rossoneri nella corsa scudetto. Ecco le sue dichiarazioni riportate da Sky Sport. Fiorentina – Milan 2-3: Calhanoglu firma una vittoria fondamentale Cosa ha detto Pioli dopo Fiorentina-Milan? “Le prestazioni che abbiamo fatto con lo United ci hanno dato ancora più sicurezza. Ma oggi sono stati bravi i ragazzi a raschiare il fondo del barile e a trovare le energie per ottenere questo risultato. Esultanza particolare al 90?? Io esulto sempre quando vinciamo, perché le partite sono difficili e importanti e più si va avanti e più le gare pesano, ci sono tante squadre forti e noi vogliamo stare ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 21 marzo 2021) Stefanoesulta dopo l’importantissima vittoria di Firenze contro un’ostica. Calhanoglu ha deciso l’incontro con una giocata delle sue e ha rilanciato i rossoneri nella corsa scudetto. Ecco le sue dichiarazioni riportate da Sky Sport.2-3: Calhanoglu firma una vittoria fondamentale Cosa ha dettodopo? “Le prestazioni che abbiamo fatto con lo United ci hanno dato ancora più sicurezza. Ma oggi sono stati bravi i ragazzi a raschiare il fondo del barile e a trovare le energie per ottenere questo risultato. Esultanza particolare al 90?? Io esulto sempre quando vinciamo, perché le partite sono difficili e importanti e più si va avanti e più le gare pesano, ci sono tante squadre forti e noi vogliamo stare ...

