Politica | Gozi | ' soffia vento libdem in Ue | costruiamo forza centrale' 2

Ultime Notizie dalla rete : Politica Gozi

La nostra primavera deve permetterci di occupare con le idee questo spazio centrale della... ha concluso... ad esempio, non vedo grandi differenze tra noi, +Europa, Azione e alcune personalità oggi fuori dallacome Marco Bentivogli con la sua associazione Base'. Lo ha sottolineato Sandronel ...(Adnkronos) – Per Gozi, “in Europa soffia un nuovo vento: nel 2016 soffiava il vento nazionalista, che si è abbattuto con la Brexit, con l’avvento di Trump oltreoceano, con la sconfitta al referendum ...Sandro Gozi all'assemblea di Italia Viva: "Su molti temi non vedo grandi differenze tra noi, +Europa, Azione e alcune personalità oggi fuori dalla politica" ...