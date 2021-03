Polemiche per il vaccino fatto ad Andrea Scanzi nella Toscana penultima per le vaccinazioni agli over 80 (Di domenica 21 marzo 2021) Esplode la bufera intorno ad Andrea Scanzi. Il giornalista e scrittore ha pubblicato sui social una propria fotografia dopo aver fatto il vaccino. Ma gli utenti del web protestano, visto che la Regione Toscana è penultima per la somministrazione del vaccino agli over 80, con solo il 5 per cento che ha ricevuto due dosi. La polemica sul vaccino di Andrea Scanzi Andrea Scanzi ha effettuato il vaccino. Lo fa sapere attraverso i suoi canali social, ma gli utenti si scagliano contro di lui. Come ha fatto ad avere il vaccino anche se la Toscana non si sta di certo dimostrano ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 21 marzo 2021) Esplode la bufera intorno ad. Il giornalista e scrittore ha pubblicato sui social una propria fotografia dopo averil. Ma gli utenti del web protestano, visto che la Regioneper la somministrazione del80, con solo il 5 per cento che ha ricevuto due dosi. La polemica suldiha effettuato il. Lo fa sapere attraverso i suoi canali social, ma gli utenti si scano contro di lui. Come haad avere ilanche se lanon si sta di certo dimostrano ...

