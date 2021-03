PlayStation vs Nintendo una rivalità storica? Per Ken Kutaragi, le due compagnie non sono mai state avversarie (Di domenica 21 marzo 2021) Prima dell'avvento di PlayStation, Sony voleva entrare nel mondo dei videogiochi grazie ad una partnership con Nintendo: questo ha portato alla creazione dell'ormai noto prototipo Nintendo PlayStation, un Super Famicom con lettore CD. L'affare non andò in porto, ma Sony decise di sfruttare quella nuova tecnologia per realizzare una console tutta loro: la PlayStation. Questo trasformò Sony in una diretta rivale di Nintendo e SEGA, come "terzo incomodo" nell'industria videoludica. Da quel giorno, nacque un acceso conflitto fra le compagnie, intente a rubare l'utenza degli avversari a suon di software...ma è andata davvero così? Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 21 marzo 2021) Prima dell'avvento di, Sony voleva entrare nel mondo dei videogiochi grazie ad una partnership con: questo ha portato alla creazione dell'ormai noto prototipo, un Super Famicom con lettore CD. L'affare non andò in porto, ma Sony decise di sfruttare quella nuova tecnologia per realizzare una console tutta loro: la. Questo trasformò Sony in una diretta rivale die SEGA, come "terzo incomodo" nell'industria videoludica. Da quel giorno, nacque un acceso conflitto fra le, intente a rubare l'utenza degli avversari a suon di software...ma è andata davvero così? Leggi altro...

