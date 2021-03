Pio e Amedeo ospiti ad ' Amici' | Belen Rodriguez rompe il silenzio dopo la battuta a Stefano De Martino

(Di domenica 21 marzo 2021) Ieri nella prima puntata del serale di2021 sono statiPio e. Il giudice diDe, è stato vittima del duo comico pugliese. Con alcune battutine, il ballerino e conduttore è stato messo in imbarazzo. Ovviamente le frecciatine erano rivolte ae la sua seconda gravidanza. Pio ead, lasuDe: «Diventi di nuovo papà» Il comico duo ha commentato la seconda gravidanza di, ex moglie di Deessersi congratulato con Stash dei The Kolors. L'altro giudice del serale ...

Advertising

AmiciUfficiale : Quando Pio e Amedeo salgono sul palco di #Amici20 le risate sono GA-RAN-TI-TE! ?? - frankiehinrgmc : #colapescedimartino che fanno Pio e Amedeo con i musicisti italiani sono il nuovo format 2021 #propagandalive @welikeduel - AndreaDianetti : Stefano ha perso 6kg durante lo show di Pio e Amedeo...?? #Amici - sangio__ : RT @gioremo98: Rudy: 'schieriamo sangiovanni' Pio e Amedeo: 'sangiovanni in cassa 2' Arisa: 'FORZA SANGIOVANNI' Maria: 'e quindi ora che fa… - dayoldtay : RT @SUNFLLOVERSS: belen incazzata per la battuta di pio e amedeo fatta ieri sera ad amici, onestamente HA FATTO BENISSIMO -

Ultime Notizie dalla rete : Pio Amedeo

Come massacra- Guardacome nel loro stile non risparmiano nessuno. Nel mirino dei comici, ospiti della prima puntata del serale di 'Amici' è finito Stefano De Martino , ex marito di Belen Rodriguez ora ..."Ah non è tuo il bimbo?": Pio e Amedeo gelano Stefano De Martino su Belen ...Durante la prima serata di Amici 20, sono stati ospiti Pio e Amedeo che non hanno potuto fare a meno di rivolgersi in maniera scherzosa a Stefano De ...