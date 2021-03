Pio e Amedeo | la battuta su Belen a Stefano Di Martino | ' Diventi di nuovo papà'

(Di domenica 21 marzo 2021)Divittima delle battute di Pio e, ospiti della prima puntata del serale di ' Amici'. Tra le risate dei giovani in gara, il duo comico ha preso di mira il giudice del talent di ...

Pio e Amedeo gelano Stefano De Martino durante il serale di Amici 2021 con una battuta sulla gravidanza di Belen Rodriguez. Pio e Amedeo, ospiti della prima puntata del serale di Amici 2021 per ...