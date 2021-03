Pinocchio di Garrone trionfa al “Los Angeles, Italia” e si prepara agli Oscar (Di domenica 21 marzo 2021) Nonostante il comitato di selezione istituito presso l’ANICA abbia scelto un altro film da presentare ai Premi Oscar 2021, Pinocchio di Matteo Garrone riscuote successo. La pellicola, che vede nel proprio cast anche Roberto Benigni, ha infatti conseguito il prestigioso L.A., Italia – Best Italian Movie 2021. Il premio sarà assegnato, in via ufficiale, domenica 18 aprile. La giornata segnerà infatti l’avvio della 16esima edizione del Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Festival. Durante l’evento, inoltre, il lungometraggio Italiano riceverà ulteriori riconoscimenti. Pinocchio di Matteo Garrone conquista gli Stati Uniti e trionfa ai 16° Los Angeles, ... Leggi su velvetmag (Di domenica 21 marzo 2021) Nonostante il comitato di selezione istituito presso l’ANICA abbia scelto un altro film da presentare ai Premi2021,di Matteoriscuote successo. La pellicola, che vede nel proprio cast anche Roberto Benigni, ha infatti conseguito il prestigioso L.A.,– Bestn Movie 2021. Il premio sarà assegnato, in via ufficiale, domenica 18 aprile. La giornata segnerà infatti l’avvio della 16esima edizione del Los– Film, Fashion and Art Festival. Durante l’evento, inoltre, il lungometraggiono riceverà ulteriori riconoscimenti.di Matteoconquista gli Stati Uniti eai 16° Los, ...

