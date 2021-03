Pierpaolo Pretelli su Giulia Salemi | “Per lei contro il volere della mia famiglia”

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 21 marzo 2021) L’ex Velino parlasuae disi sono conosciuti all’internocasa del Grande Fratello Vip 5 e lì dentro è nato un sentimento che pian piano si è trasformato in amore. Come confessato dal 30enne lucano nel corso di una recente intervista per il sito internet Zon.it, per l’influencer italo-persiana è addirittura andatoun parere familiare, che in quel preciso momento tifava affinché il ragazzo creasse qualcosa di concreto insieme ad Elisabetta Gregoraci. “In alcune decisioni mi consulto molto con la mia, ho un rapporto bellissimo con mia zia, la sorella di mia madre, per altre sento anche gli amici. Di base però sono uno ...