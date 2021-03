Pessina: «Gasperini è anni che sta dimostrando quanto vale in Italia ed Europa» (Di domenica 21 marzo 2021) Matteo Pessina ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita del match contro l’Hellas Verona: queste le sue parole Matteo Pessina ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Hellas Verona. Queste le sue dichiarazioni. «Gasperini da anni sta dimostrando che può insegnare tanto in Italia e in Europa. Sicuramente è una bella sfida tra due grandi squadre e tra due tecnici importanti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 marzo 2021) Matteoha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita del match contro l’Hellas Verona: queste le sue parole Matteoha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Hellas Verona. Queste le sue dichiarazioni. «dastache può insegnare tanto ine in. Sicuramente è una bella sfida tra due grandi squadre e tra due tecnici importanti». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Rodo97ASROMA : @ntocndy @Gasperini Idem cazzo. Ho anche Pessina che da ex sarà un fantasma - EvertonMunster : RT @deatoffees: #veronaatalanta #Atalanta con #gollini, #palomino #toloi #djimsiti #romero, #deroon #freuler #pessina, #miranchuk #Malinovs… - deatoffees : #veronaatalanta #Atalanta con #gollini, #palomino #toloi #djimsiti #romero, #deroon #freuler #pessina, #miranchuk… - Atalanta_BC : #Gasperini: “Toloi e Pessina in Nazionale? È un bel risultato, siamo strafelici.' ???? 'Toloi and Pessina named in th… - deatoffees : Quindi se #zidane aveva #deroon e #pessina con #muriel in avanti e allenava l'#Atalanta e #Gasperini #modric #kroos… -