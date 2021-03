“Perdere la mamma lascia un enorme buco dentro”: il principe Harry scrive la prefazione del libro destinato agli orfani delle vittime Covid (Di domenica 21 marzo 2021) Quando “ho perso mia madre non volevo crederci o accettarlo” e la sua perdita “ha lasciato un enorme buco dentro di me” che però, assicura “nel tempo è stato riempito con amore e sostegno”. È questo il succo del breve ma incisivo messaggio che il principe Harry ha voluto lanciare nella prefazione del volume Hospital By The Hill, destinato a tutti gli orfani degli operatori sanitari in prima linea, morti a causa della pandemia da Covid. Un breve testo intimo nel quale il principe ha condiviso la sua esperienza. “Quando un genitore va in paradiso, mi è stato detto che il loro spirito, il loro amore e i loro ricordi non lo fanno. Sono sempre con te e puoi tenerli per sempre”, prosegue nella breve ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Quando “ho perso mia madre non volevo crederci o accettarlo” e la sua perdita “hato undi me” che però, assicura “nel tempo è stato riempito con amore e sostegno”. È questo il succo del breve ma incisivo messaggio che ilha voluto lanciare nelladel volume Hospital By The Hill,a tutti glidegli operatori sanitari in prima linea, morti a causa della pandemia da. Un breve testo intimo nel quale ilha condiviso la sua esperienza. “Quando un genitore va in paradiso, mi è stato detto che il loro spirito, il loro amore e i loro ricordi non lo fanno. Sono sempre con te e puoi tenerli per sempre”, prosegue nella breve ...

