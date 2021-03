Perché la Crimea rimarrà in Russia. Scrive Quintavalle (Di domenica 21 marzo 2021) Vladimir Putin ha festeggiato, con un bagno di folla lo scorso 18 marzo allo stadio Luzhniki di Mosca, il settimo anniversario della annessione della Crimea e della città di Sebastopoli alla Federazione Russa. Nel 2014 – approfittando del vuoto di potere creatosi a Kiev dopo la cacciata del presidente Viktor Yanukovic in seguito alle dimostrazioni di Maidan – i russi presero, con un colpo di mano incruento, il controllo della penisola di Crimea, allora ucraina. Un referendum lampo, mai riconosciuto dalla comunità internazionale, sancì il passaggio del territorio alla Federazione Russa. Un uno-due che tramortì la dirigenza ucraina lasciandola incapace di reagire. Anche su consiglio dell’amministrazione americana (Biden era allora vice Presidente) il controllo della penisola fu lasciato ai russi senza nemmeno opporre una resistenza simbolica. Ancor oggi, ... Leggi su formiche (Di domenica 21 marzo 2021) Vladimir Putin ha festeggiato, con un bagno di folla lo scorso 18 marzo allo stadio Luzhniki di Mosca, il settimo anniversario della annessione dellae della città di Sebastopoli alla Federazione Russa. Nel 2014 – approfittando del vuoto di potere creatosi a Kiev dopo la cacciata del presidente Viktor Yanukovic in seguito alle dimostrazioni di Maidan – i russi presero, con un colpo di mano incruento, il controllo della penisola di, allora ucraina. Un referendum lampo, mai riconosciuto dalla comunità internazionale, sancì il passaggio del territorio alla Federazione Russa. Un uno-due che tramortì la dirigenza ucraina lasciandola incapace di reagire. Anche su consiglio dell’amministrazione americana (Biden era allora vice Presidente) il controllo della penisola fu lasciato ai russi senza nemmeno opporre una resistenza simbolica. Ancor oggi, ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché Crimea Che cosa ha svelato l'Intelligence Usa sulla Russia e non solo ... perché non erano d'accordo con le politiche di Trump e non volevano che la loro analisi venisse ...contro la secessione del bacino del Don e imponessero sanzioni durissime per l'annessione della Crimea.

Crimea e Biden: la Russia in guerra con il mondo intero Mosca (AsiaNews) - Il giorno dopo il 18 marzo, festa nazionale istituita a ricordo dell'annessione della Crimea nel 2014, la gente e i politici non parlano e non discutono: un po' perché bisogna digerire gli eccessi di alcol del giorno prima; un po' perché ieri il messaggio della Russia al mondo ha ...

