Pensioni 2022: nuove misure in arrivo? Ecco cosa potrebbe accadere (Di domenica 21 marzo 2021) Quota 100 terminerà il suo periodo di funzionamento il 31 dicembre 2021. Questo significa che scomparirà dal 1° gennaio 2022 un canale di uscita per i lavoratori. Sarà anche una misura che non ha risolto gli annosi problemi del sistema previdenziale, sarà una misura che, numeri alla mano non ha mandato in pensione tutte le persone di cui si parlava inizialmente, fatto sta che si tratta comunque di un canale di uscita che sparendo, lascerà un vuoto. E non è cosa da poco se si pensa che senza la quota 100, unica misura aperta alla generalità dei lavoratori, resterebbero in vigore solo pensione anticipata e pensione di vecchiaia oltre a piccoli canali di uscita destinati però a determinate platee di lavoratori. E allora occorre intervenire, con misure nuove per evitare il formarsi di uno scalone tra gli ultimi usciti con ...

