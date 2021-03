Advertising

MMastrantuono : Peppe Provenzano è un grande. 'il problema non sono le correnti perché la differenza di pensiero è un valore se fon… - TV7Benevento : Pd: Provenzano, 'correnti? ok sensibilità diverse ma suonare altri spartiti inaccettabile'... - CarmineDiNardo3 : Pare che Letta faccia sul serio!Saltando a pie' pari le correnti interne del Pd sceglie come vice Irene Tinagli e P… - WhatYearIs_This : Parlano tanto di unità delle correnti e blabla, però poi della nomina di Provenzano ne sparlano apertamente o stann… - ragusaibla : @PoliticaPerJedi Ed ora vedremo se la strategia del cacciavite di Letta funziona, nella palude delle correnti del… -

Ultime Notizie dalla rete : Provenzano correnti

Il Messaggero

... non perde tempo e dopo aver nominato mercoledì i due vice, Beppee la ex Scelta Civica ... non poteva essere altrimenti, tutte le. A occuparsi di Europa e Affari internazionali è ...Dopo aver scelto i due vice Irene Tinagli e Peppe, il nuovo leader va avanti spedito. ... Letta ha dichiarato guerra alle, ma non ha dimenticato di rappresentare tutte le anime. ..."In un grande partito esistono diverse sensibilità" ma bisogna "evitare di suonare altri spartiti, come è successo da ultimo con Zingaretti: questo non è accettabile". Lo dice il vecesegretario del Pd ...Si fa presto a dire «campo largo come ha dichiarato Enrico Letta: Conte sarà un osso duro, Beppe Sala a Milano sceglie i verdi (tedeschi) e l'Emilia è targata Pd solo grazie alle sardine, il resto del ...