Pd | Provenzano | ' con Letta campo largo | M5S? rapporti anche competitivi'

(Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Le prime mosse di Enricovanno nella direzione per cui il Pd vuole presidiare une aprirsi alla società". Lo dice il vicesegretario del Pd, Peppe, a In Mezz'ora in Più su Rai3. E icon i 5 Stelle? "Icon i 5 Stelle sono. Noi siamo intenzionati a ricercare un'alleanza soprattutto dopo la stagione di governo giallorossa in cui le posizioni disono molto cambiate e soprattutto dopo la guida di Conte dei 5 Stelle. Ma questo va fatto nella chiarezza, all'esito" del percorso che stanno facendo i 5 stelle "ci misureremo".

Secondo la narrazione di Santoro,l'arrivo di Kennedy cambia tutto. In un discorso alla facoltà di ......forse allora non è un caso che i due vicesegretari scelti da Letta siano uno orlandiano ()... Ecco perché si dice che Franceschini stia tanto insistendoil "suo" Sassoli per fargli ...Roma, 21 mar. (Adnkronos) – "Le prime mosse di Enrico Letta vanno nella direzione per cui il Pd vuole presidiare un campo largo e aprirsi alla società". Lo dice il vicesegretario del Pd, Peppe Provenz ..."Bene che il vertice del Partito Democratico – aggiunge Cirinnà - con Enrico Letta, Peppe Provenzano, Irene Tinagli e Anna Rossomando, abbia preso chiaramente posizione sull'urgenza della ...