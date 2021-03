**Pd: Delrio, 'agito sempre per parità genere, decide gruppo come andare avanti'** (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Condivido le parole del segretario sulla necessità che il nostro partito sia all'avanguardia nella parità di genere. Nei ruoli che ho rivestito in questi anni ho rifiutato di ratificare innumerevoli proposte che non rispettavano questo criterio. E mi sono battuto perché a 3 delle 5 presidenze delle commissioni alla Camera spettanti al Pd fossero indicate donne. Lo rivendico". Così il capogruppo dem alla Camera, Graziano Delrio. "Credo che questa sfida sia tanto più importante oggi, alla luce di decisioni prese anche in questi giorni che confermano nella politica una preponderanza di ruoli maschili. Condivido anche che, in ogni caso, l'autonomia dei gruppi parlamentari vada rispettata. Lo ha ricordato il segretario che non vuole dimenticare le giuste distinzioni di responsabilità e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Condivido le parole del segretario sulla necessità che il nostro partito sia all'avanguardia nelladi. Nei ruoli che ho rivestito in questi anni ho rifiutato di ratificare innumerevoli proposte che non rispettavano questo criterio. E mi sono battuto perché a 3 delle 5 presidenze delle commissioni alla Camera spettanti al Pd fossero indicate donne. Lo rivendico". Così il capodem alla Camera, Graziano. "Credo che questa sfida sia tanto più importante oggi, alla luce di decisioni prese anche in questi giorni che confermano nella politica una preponderanza di ruoli maschili. Condivido anche che, in ogni caso, l'autonomia dei gruppi parlamentari vada rispettata. Lo ha ricordato il segretario che non vuole dimenticare le giuste distinzioni di responsabilità e ...

