Patrizia Pellegrino, il dramma della malattia: "Ho paura che il tumore ritorni" (Di domenica 21 marzo 2021) La nota conduttrice tv sarà ospite questa sera di Live – Non è la D'Urso, dove parlerà della sua battaglia contro il cancro. Patrizia Pellegrino, nota conduttrice tv, showgirl, opinionista e attrice di teatro, confiderà a Barbara D'Urso il racconto della sua malattia, ospite nella puntata di questa sera, 21 marzo, di Live – Non è la D'Urso. La Pellegrino, qualche tempo fa, è stata infatti operata di urgenza per un cancro al rene, poi asportato. Un'esperienza lunga e dolorosa che l'ha segnata nell'animo, tanto che la paura che il tumore possa tornare non la fa dormire la notte.

