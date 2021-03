Passaporto vaccinale per andare a cena al ristorante e in palestra a Roma: la proposta dell’assessore Coia (Di domenica 21 marzo 2021) Passaporto vaccinale per andare a cena al ristorante e in palestra? E’ questa la proposta che arriva da Roma, dall’assessore alle attività produttive del Campidoglio Andrea Coia. Ricordiamo che la Commissione Europea ha messo sul tavolo una proposta legislativa per dare vita a un certificato vaccinale, il Digital Green Certificate. Si tratterebbe di un “Passaporto” per viaggiare in sicurezza in tutta Europa in vista dell’estate, un modo per dimostrare di aver fatto il vaccino. Ma non solo. Essere vaccinati non costituirà una condizione preliminare per viaggiare, perché potrebbero essere richiesti anche altri “requisiti”, come un eventuale test negativo al Coronavirus o la presenza di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 21 marzo 2021)perale in? E’ questa lache arriva da, dall’assessore alle attività produttive del Campidoglio Andrea. Ricordiamo che la Commissione Europea ha messo sul tavolo unalegislativa per dare vita a un certificato, il Digital Green Certificate. Si tratterebbe di un “” per viaggiare in sicurezza in tutta Europa in vista dell’estate, un modo per dimostrare di aver fatto il vaccino. Ma non solo. Essere vaccinati non costituirà una condizione preliminare per viaggiare, perché potrebbero essere richiesti anche altri “requisiti”, come un eventuale test negativo al Coronavirus o la presenza di ...

