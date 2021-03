Pasqua, uovo e colomba anche per la ricerca sul cancro pediatrico (Di domenica 21 marzo 2021) Le uova di Pasqua non racchiudono solo sorprese speciali. Ma valori di solidarietà, condivisione, sostegno, speranza. Che, infatti, il cioccolato sia buono è una dato di fatto, ma alcuni cioccolati che sono doppiamente buoni, perché aiutano a sostenere cause benefiche. In occasione della seconda e speriamo ultima Pasqua in lockdown, sono tante le onlus e le ong a cui si può dare una mano acquistando le loro uova al latte o al fondente. Leggi su vanityfair (Di domenica 21 marzo 2021) Le uova di Pasqua non racchiudono solo sorprese speciali. Ma valori di solidarietà, condivisione, sostegno, speranza. Che, infatti, il cioccolato sia buono è una dato di fatto, ma alcuni cioccolati che sono doppiamente buoni, perché aiutano a sostenere cause benefiche. In occasione della seconda e speriamo ultima Pasqua in lockdown, sono tante le onlus e le ong a cui si può dare una mano acquistando le loro uova al latte o al fondente.

