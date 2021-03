Parcheggi e cementificazione di aree verdi | ecco il Piano della Mobilità INsostenibile del Comune di Pisa

(Di domenica 21 marzo 2021) Lunedì 22 in Prima commissione consiliare permanente comincia l'esame delle osservazioni presentate alUrbano per laSostenibile (PUMS): il nome però è in piena contraddizione con i ...

A dirlo sono i numeri: 3.000 nuovi posti auto a fronte dei 9.000 già esistenti; nuoviin ... Lae il traffico connessi ad una grande opera superata ed insostenibile come la ...... aumentare iper le biciclette, realizzare una manutenzione del verde che non sia dannosa per le piante e via dicendo, ridurre laecc. Tra l'altro il montebellunese in ...No alla cementificazione della spiaggetta di Oro a Bellano. A bocciare il progetto di riqualificazione della piccola spiaggia del lago di Como sono gli esponenti di minoranza Andrea Nogara capogruppo ...Le opposizioni a Bellano contrari all'intervento che cambierà volto alla spiaggia di Oro. “Intervento costoso che stravolgerà la spiaggetta" ...