Paratici su Ronaldo: "Abbiamo il migliore calciatore del mondo e ce lo teniamo stretto" (Di domenica 21 marzo 2021) Intervenuto nel post partita della sconfitta contro il Benevento, il ds della Juventus, Fabio Paratici ai microfoni di Sky si è soffermato anche sul futuro di Cristiano Ronaldo, e sulle voci di un ritorno di fiamma del Real Madrid per il lusitano: "Parole Zidane? La linea della Juve è questa. Abbiamo Ronaldo, il migliore al mondo e ce lo teniamo stretto". Foto: Mirror L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

