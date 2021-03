Papa: 'non condanne teoriche ma gesti d'amore, moralismi clericali sono terreno arido' (Di domenica 21 marzo 2021) Città del Vaticano, 21 mar. (Adnkronos) - "Anche oggi tante persone, spesso senza dirlo, in modo implicito, vorrebbero “vedere Gesù”, incontrarlo, conoscerlo. Da qui si comprende la grande responsabilità di noi cristiani e delle nostre comunità. Anche noi dobbiamo rispondere con la testimonianza di una vita che si dona nel servizio. Una vita che prenda su di se' lo stile di Dio: vicinanza, compassione, tenerezza e si dona nel servizio. Si tratta di seminare semi di amore non con parole che volano via, ma con esempi concreti, semplici e coraggiosi". Così Papa Francesco durante l'Angelus dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico Vaticano. "Non con condanne teoriche, ma con gesti di amore. Allora il Signore, con la sua grazia, ci fa portare frutto, anche quando il terreno è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Città del Vaticano, 21 mar. (Adnkronos) - "Anche oggi tante persone, spesso senza dirlo, in modo implicito, vorrebbero “vedere Gesù”, incontrarlo, conoscerlo. Da qui si comprende la grande responsabilità di noi cristiani e delle nostre comunità. Anche noi dobbiamo rispondere con la testimonianza di una vita che si dona nel servizio. Una vita che prenda su di se' lo stile di Dio: vicinanza, compassione, tenerezza e si dona nel servizio. Si tratta di seminare semi dinon con parole che volano via, ma con esempi concreti, semplici e coraggiosi". CosìFrancesco durante l'Angelus dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico Vaticano. "Non con, ma condi. Allora il Signore, con la sua grazia, ci fa portare frutto, anche quando ilè ...

