Papa Francesco | “Le mafie scambiano la fede con l’idolatria” – VIDEO

(Di domenica 21 marzo 2021) L’Angelus didi domenica 21 marzo: “Lesi sanno arricchendo con la corruzione”. CITTA’ DEL VATICANO – L’Angelus di domenica 21 marzo dia porte chiuse per le restrizioni da zona rossa nel Lazio. Il Pontefice nella quinta domenica di Quaresima è ritornato a recitare la preghiera dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico del Vaticano. Porte chiuse che saranno confermate anche nelle prossime due settimane. Piazza San Pietro potrebbe riaccogliere ili domenica 11 aprile, il primo appuntamento dopo Pasqua.sulla Giornata in memoria delle vittime della mafia Una domenica che è coincisa con la Giornata in memoria delle vittime della mafia. “Le– ha ricordato il Pontefice – ...

Advertising

fattoquotidiano : Abusi sessuali e pedofilia, Papa Francesco fa dimettere un vescovo argentino: “Coprì religiosi accusati di violenze… - virginiaraggi : Un augurio speciale a don Benoni Ambarus. Papa Francesco lo ha nominato vescovo ausiliare di Roma con delega alla C… - Pontifex_it : San Giuseppe rappresenta un’icona perfetta dell’accoglienza dei progetti di Dio. Possa egli aiutare tutti, soprattu… - vistrino : Papa Francesco: 'Le mafie scambiano la fede con l'idolatria' #21Marzo - GujaMinoja : RT @NICOLACATAR: @albertomelloni @Avvenire_Nei @enzobianchi7 Bose: sempre peggio. Chi ha ordinato il Codice Rosso? E Papa Francesco scrive… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

commenta 'Oggi in Italia si celebra la Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie'. Lo ha ricordatodurante l'Angelus sottolineando che 'le mafie sono presenti in varie parti del mondo e, sfruttando la pandemia, si stanno arricchendo con la corruzione'. Il Santo Padre le ha definite '...Cosìdopo l'Angelus ricordando che domani ricorre la Giornata mondiale dell'Acqua. Oltre 2 miliardi di persone che non hanno accesso all'acqua potabile Quello per l'acqua è un grido ...'Una vita per gli altri' è il titolo del cortometraggio dedicato a don Roberto Malgesini, il sacerdote morto il 15 settembre scorso a Como per mano di un senzatetto che aiutava da anni. Nel videoracco ...Città del Vaticano, 21 mar. (LaPresse) - "Queste strutture di peccato mafiose contrarie al Vangelo di Cristo scambiano la fede con l'idolatria. Oggi facciamo ...